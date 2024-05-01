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Как Россия отмечает Праздник Весны и Труда

16:11
  • среда
  • 01 мая 2024

Во всех регионах проходят праздничные мероприятия

В России отмечают День Весны и Труда. Во всех регионах проходит множество мероприятий - шествия профсоюзов, фестивали, концерты, выставки и флешмобы. И конечно, для многих Первомай - это прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями на природе.
Россияне широко отмечают Первомай

Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. В парке "Россия - Моя история" во Владивостоке вместо традиционного шествия не только экскурс в прошлое, но и различные мастер-классы для детей и взрослых. Жители Комсомольска-на-Амуре Первое мая встретили на Театральной площади. Здесь чествовали трудовые династии.

Необычно праздник трудящихся отметили в якутском селе Тёплый ключ. Там организовали автопарад. Личные машины и спецтехнику украсили воздушными шарами.

Особое внимание сегодня - ветеранам труда. В канун праздника российские военнослужащие поздравили пенсионеров в Мариуполе. Многие ветераны труда делились воспоминаниями о годах Великой Отечественной, тяжёлых буднях в тылу.

А в Москве организовали масштабную акцию солидарности в Измайлове. Профсоюзы направили гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и участников специальной военной операции. В автоколонне - свыше 60 тонн груза: предметы первой необходимости, тёплые вещи, продукты медикаменты и строительные материалы.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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