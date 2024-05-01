В Индонезии началась эвакуация после извержения вулкана Руанг

Закрыт местный аэропорт

Новое извержение в Индонезии. Вулкан Руанг выбросил столб пепла и дыма на высоту около 20 километров. Объявлен максимальный уровень опасности. Власти выпустили предупреждение о возможном цунами.

В ближайших районах идёт эвакуация. Свои дома должны покинуть 12 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

В апреле на островном государстве произошла целая серия извержений. Один только Руанг выбрасывал пепел и лаву около десяти раз. Повреждены некоторые дома, закрыт местный аэропорт.

Индонезия находится в Тихоокеанском огненном кольце. Всего в стране 400 вулканов, 150 из них - действующие.

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