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Армия России нанесла удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"

15:29
  • среда
  • 01 мая 2024

Все цели поражены

Армия России поразила штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer,  реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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