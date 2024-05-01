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Учёные помогают московским коммунальщикам заботиться о столице

19:47
  • среда
  • 01 мая 2024

Сергей Собянин сообщил интересные факты

Заботиться о столице московским коммунальщикам помогают учёные. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что разработанная специалистами аппаратура установлена в передвижных лабораториях различных городских служб. К примеру, в машинах "Моссвета" можно заметить сверхчувствительную камеру, задача которой - определять уровень освещённости дорог и яркость подсветки зданий, рекламных и информационных щитов.

А передвижная лаборатория "Россетей" оснащена импульсным генератором, с его помощь специалисты находят повреждения на кабельных линиях на большой глубине.

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