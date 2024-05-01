В Грузии зреет Майдан по украинскому сценарию

Продолжаются столкновения митингующих с полицией

В Тбилиси не стихают беспорядки из-за закона об иноагентах. Накануне у стен парламента силовикам пришлось разгонять агрессивно настроенную толпу протестующих водомётами, резиновыми пулями и перцовым газом.

Сегодня парламент рассматривает скандальный документ во втором чтении. Но страсти разгорелись ещё до начала обсуждения. Словесная перепалка между депутатами от оппозиции и представителями правящей партии переросла в кулачный бой.

Правящая партия считает, что отдельно нужно регистрировать НКО и СМИ, которые более 20% своих доходов получают из-за границы. Оппозиция во главе с президентом страны называет документ пророссийским.

"Ваш закон идентичен кремлёвскому закону. Мне очень интересно, как вы объясняете эти сходства. Потому что, как и кремлёвский закон, этот закон также направлен на публичное объявление людей агентами, шпионами и предателями", - заявила член оппозиционной партии "Единой национальное движение" Тина Бокучава.

Она обучалась в США и даже получила там степень по политологии. Но почему-то не в курсе или делает вид, что не знает: первой страной, придумавшей систему борьбы с иностранными агентами, стала Америка. Соответствующий закон там приняли еще в 1938 году.

Во Франции, чьей гражданкой ещё до недавнего времени являлась президент Грузии Саломе Зурабишвили, хотят и вовсе сажать не зарегистрировавшихся иноагентов в тюрьму на три года. Плюс драконовские штрафы. Грузинский закон гораздо мягче своих иностранных аналогов. Но оппозиция предпочитает оперировать не фактами, а эмоциями.

Театральные постановки и якобы жертвы силового разгона демонстраций. Западные кураторы отработали этот сценарий ещё на Украине. Представший перед парламентом во всей красе Леван Хабеишвили утверждает, что пострадал во время мирной акции. То, что он сам прорывал полицейские кордоны и оказывал сопротивление, естественно осталось за кадром. Грузинский Майдан вновь пытаются разжечь на улицах Тбилиси, но пока не очень убедительно.

Традиционно организаторы подставили под дубинки радикальную молодёжь. Которой также, как и украинцам вбили в голову, что с таким законом страну в Евросоюз не возьмут. Хотя, пока не берут и без него. Но глава евродипломатии Жозеп Боррель посчитал своим делом вмешаться, осудить действия силовиков и пошантажировать Тбилиси статусом кандидата в члены ЕС.

По итогам минувшей ночи в Тбилиси более 60 человек задержаны. Шестеро полицейских получили серьёзные ранения во время столкновений с якобы мирными демонстрантами. Им потребовалась госпитализация.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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