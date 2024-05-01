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Над селом Работино в Запорожье поднят российский флаг

17:48
  • среда
  • 01 мая 2024

Этот населённый пункт имеет большое стратегическое значение

Над стратегически важным селом в Запорожье поднят флаг России. О продвижении российских войск на ореховском направлении в интервью РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села. Сейчас идёт зачистка оставшихся небольших групп противника.

"Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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