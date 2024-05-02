Российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ на передовой

Штурмовики уничтожили ангары с военной техникой

Информация о ходе специальной военной операции. На донецком направлении российские военные улучшили тактическое положение по переднему края, заняв выгодные рубежи в районе Андреевки и Константиновки. За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Сокрушительный удар по скоплению бронетехники и живой силы противника на Купянском направлении нанесли расчеты РСЗО "Ураган". Огонь вели на расстоянии более 30 километров. Выявить цель помогла воздушная разведка.

После выполнения поставленной задачи артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы уйти от ответного огня и перезарядить орудие. Бывает, что за сутки расчет чередует точки дислокации до 10 раз. Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" обеспечивают эффективную поддержку наших штурмовых отрядов на передовой.

Надежное прикрытие с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивает армейская авиация. Штурмовики Су-25 уничтожили ангары с военной техникой и сорвали ротацию ВСУ на передовой. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

Разведка подтвердила - все боеприпасы легли точно в цель. Экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования, где самолеты тут же начали готовить к новому боевому вылету.

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