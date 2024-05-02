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Минобороны России представило новых героев спецоперации

08:33
  • четверг
  • 02 мая 2024

Бойцы проявили мужество

Данные о профессионализме наших военнослужащих в зоне спецоперации. Штурмовая группа под командованием лейтенанта Хусея Ижаева взяла штурмом замаскированный опорный пункт неонацистов. В ходе боя лейтенант своевременно выявил огневые точки противника и лично уничтожил трёх боевиков в окопе. Успех штурмовиков позволил нашим военным значительно продвинуться вглубь позиций и закрепиться на новых рубежах.

Знание военного дела помогло сдержать контрудар подразделению майора Алексея Рыжковича – когда боевики пошли в атаку, Алексей дал команду пропустить противника, а затем ударить с наших флангов. Бой длился несколько часов, наступление врага полностью провалилось.

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