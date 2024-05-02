Виновные так и не понесли наказание

Сегодня ровно десять лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014-го киевский режим, пришедший к власти после государственного переворота, фактически санкционировал кровавую расправу над активистами местного "антимайдана".

По официальным данным, в подожженном украинскими националистами здании Дома профсоюзов тогда погибли 48 человек, в том числе 7 женщин и ребенок, 247 пострадали. За все эти годы виновные так и не понесли наказание, несмотря на видео-доказательства. Более того, Киев объявил зачинщиками беспорядков сторонников "антимайдана".

Россия неоднократно требовала от международного сообщества повлиять на ситуацию и пыталась добиться беспристрастного расследования. Обсуждения выносили на крупнейшие международные площадки, в том числе в ООН. Однако западные страны продолжают игнорировать трагедию в Доме профсоюзов и покрывают киевских радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"