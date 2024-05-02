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Небензя: Израиль заинтересован в военном решении палестинского вопроса

08:37
  • четверг
  • 02 мая 2024

Совбез ООН стал заложником американской ближневосточной политики

Израиль заинтересован исключительно в военном решении палестинского вопроса, но Россия продолжит делать всё, чтобы этот конфликт был остановлен. Об этом заявил наш постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Израиль продолжает наносить удары по лагерям беженцев в Газе

По словам дипломата, Совет Безопасности ООН фактически стал заложником американской ближневосточной политики. США уже в пятый раз блокируют резолюцию по прекращению огня.

За время обострения конфликта в Газе погибли 35 тысяч человек. Многие города разрушены до основания, по оценкам специалистов, разминирование территорий займёт 14 лет.

Россия также настаивает на независимом расследовании в связи с обнаруженными массовыми захоронениями в анклаве. И первым шагом на пути к решению ближневосточной проблемы могло бы стать принятие Палестины в ООН.

"Все мы понимаем, что у палестино-израильского конфликта, как и у арабо-израильского конфликта в целом, нет и не может быть военного решения. Насилие порождает насилие, и этот порочный круг разорвать можно, только если добиться безусловного прекращения огня и начать серьезное обсуждение возможностей справедливого политического урегулирования", - сказал Небензя.

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