Киевский режим уже делал подобные угрозы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году.

Дипломат привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": арочные, консольные, вантовые, подвесные, связанные арочные, а также "керченские мосты".

Для каждого из пунктов Кислица предложил иллюстрацию, а для "керченских мостов" представил пустое поле вместо картинки, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении в ходе нового контрнаступления украинской армии уничтожить Крымский мост. Песков подчеркнул, что киевский режим в открытую говорит о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России.

После того, как литовский посол в Стокгольме Линас Линкявичюс разместил в соцсети коллаж, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобных политиков "подневольными балтийскими болонками США", которые непременно пожалеют о том, что творят.

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