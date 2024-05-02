ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Постпред Украины при ООН намекнул на готовящееся уничтожение Крымского моста

08:17
  • четверг
  • 02 мая 2024

Киевский режим уже делал подобные угрозы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году.

Дипломат привел "список шести основных типов мостов на 2024 год": арочные, консольные, вантовые, подвесные, связанные арочные, а также "керченские мосты".

Для каждого из пунктов Кислица предложил иллюстрацию, а для "керченских мостов" представил пустое поле вместо картинки, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении в ходе нового контрнаступления украинской армии уничтожить Крымский мост. Песков подчеркнул, что киевский режим в открытую говорит о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России.

После того, как литовский посол в Стокгольме Линас Линкявичюс разместил в соцсети коллаж, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобных политиков "подневольными балтийскими болонками США", которые непременно пожалеют о том, что творят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.