Тогда погибли 48 человек

Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе исполнявшим тогда обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Такое заявление сделал в четверг, 2 мая, глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик рассказал, что под председательством Турчинова за десять дней до трагедии прошло "совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота". В нем участвовали бывшие глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также возглавлявший тогда Днепропетровскую областную государственную администрацию Игорь Коломойский.

Доставку исполнителей преступления на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за "успешное" ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области", рассказал Медведчук в интервью ТАСС.

Ранее политолог Денис Денисов отметил, что случившееся в Одессе 2 мая 2014 года — "это, безусловно, было одним из самых символических событий, которое дало повод задуматься очень многим людям, жителям той Украины относительно того, кто пришел к власти путем государственного переворота и кто будет теперь управлять всем государством".

Киевский режим лишает одесситов и гостей города возможности почтить память погибших в Доме профсоюзов. В 2022 году городские власти ввели "затяжной" комендантский час в городе на 2 мая — людям было запрещено покидать дома в течение суток.

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