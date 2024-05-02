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БПЛА пытался атаковать энергообъект в Смоленской области

08:17
  • четверг
  • 02 мая 2024

Обошлось без пострадавших

Украинский беспилотник пытался атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру в Смоленской области.

БПЛА уничтожен на территории Рославльского района, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные и правоохранительные службы.

В предыдущий раз беспилотник над Смоленской областью сбивался 24 апреля. Противник атаковал гражданские топливно-энергетические объекты, начался пожар.

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