Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины

Ему грозит пожизненный срок

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Приморского края по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Мужчина собирал сведения об объектах военной инфраструктуры региона, а затем передавал их киевскому режиму. В антитеррористической комиссии Приморья отметили, что преступник "полностью осознавал возможность использования информации".

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанного отправили под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

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