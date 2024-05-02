ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов объяснил, как США вредят себе собственными санкциями

09:22
  • четверг
  • 02 мая 2024

Они укрепляют сомнения в конструктивности роли Вашингтона

Американские власти лишь укрепляют сомнения в конструктивности роли США в мире, продолжая вводить рестрикции против России. Об этом заявил в четверг, 2 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Советники Трампа обсудят санкции за отказ от доллара
Блинкен: США готовы вводить новые санкции против Китая

Как отмечается в Telegram-канале российского дипмиссии, Антонов напомнил про "абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", звучащие из США — их используют в качестве предлога для новых санкций.

При этом Соединенные Штаты "не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства" и только "удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире", подчеркнул российский посол.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.