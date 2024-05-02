Они укрепляют сомнения в конструктивности роли Вашингтона

Американские власти лишь укрепляют сомнения в конструктивности роли США в мире, продолжая вводить рестрикции против России. Об этом заявил в четверг, 2 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российского дипмиссии, Антонов напомнил про "абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия", звучащие из США — их используют в качестве предлога для новых санкций.

При этом Соединенные Штаты "не осознают, что нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства" и только "удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире", подчеркнул российский посол.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

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