ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представитель России обвинил МВФ в спонсировании терроризма

09:23
  • четверг
  • 02 мая 2024

Фонд поддерживает киевский режим

Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине. Такое заявление сделал в четверг, 2 мая, исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
Москва обвинила режим Зеленского в терроризме после убийства военкора "Известий"

Как отметил Можин, кредиты, которые выдает сейчас МВФ Украине, в основном позволяют властям страны погашать старые займы — в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что признать Украину государством-террористом невозможно, однако киевский режим — террористический, в чем нет никаких сомнений.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении в ходе нового контрнаступления украинской армии уничтожить Крымский мост. Песков подчеркнул, что киевский режим в открытую говорит о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.