Фонд поддерживает киевский режим

Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине. Такое заявление сделал в четверг, 2 мая, исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Как отметил Можин, кредиты, которые выдает сейчас МВФ Украине, в основном позволяют властям страны погашать старые займы — в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что признать Украину государством-террористом невозможно, однако киевский режим — террористический, в чем нет никаких сомнений.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении в ходе нового контрнаступления украинской армии уничтожить Крымский мост. Песков подчеркнул, что киевский режим в открытую говорит о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России.

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