Собянин: В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Завершат обновление улично-дорожной сети Троицка

Свыше 35 километров автодорог построят в этом году в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Самый масштабный объект - первая очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово. Это дублёр Калужского и Киевского шоссе. Завершат обновление улично-дорожной сети Троицка. Сделают дополнительные выезды на севере и юге города, напрямую соединяющие Калужское шоссе с Октябрьским проспектом.

В поселении Мосрентген введут в эксплуатацию порядка восьми километров дорог. Там появятся магистральная улица, прямой съезд с дублёра МКАДа, дополнительные выезды и транспортная развязка. А в Коммунарке запустят часть трассы, соединяющую Калужское и Варшавское шоссе.

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