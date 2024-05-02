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ВС России сорвали крупную ротацию ВСУ на авдеевском направлении

11:44
  • четверг
  • 02 мая 2024

Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки "Юг"

Российские войска прорвали оборонительные укрепления неонацистов к югу от Урожайного, на Донецком направлении. Штурмовые группы закрепились на подступах к стратегическому опорному пункту. Только за сутки на этом участке были ликвидированы около 400 боевиков. Крупная ротация ВСУ сорвана на Авдеевском направлении. Наши бойцы продвигаются к северу от Очеретино.

Переждав пролет вражеского беспилотника, снайперская пара группировки "Центр" занимает заранее подготовленную позицию. До опорного пункта противника не менее 1000 метров. Но каждый выстрел попадает точно в цель. Сорвана ротация подразделения ВСУ на Авдеевском направлении.

Одновременно массированный удар по националистам в зоне ответственности группировки "Центр" нанесли артиллерия и авиации. В результате подразделения группировки улучшили тактическое положение в районах сразу семи населенных пунктов.

В результате активных действий более выгодные рубежи заняли и подразделения группировки "Юг". Серьезные потери понесли четыре бригады ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки.

Особенно успешно здесь действовали операторы FPV-дронов. В группе - два человека. Один управляет беспилотником, второй - корректирует. Только за один выход уничтожены отделение пехоты ВСУ и склад боеприпасов. Затем - смена позиции и новая цель.

А на Купянском направлении действуют расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад". На расстоянии до 40 километров они буквально выжигают позиции националистов. Огонь ведут и днем, и ночью. Позиции меняют до десяти раз в сутки.

Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток. Также уничтожены несколько ангаров с техникой противника.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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