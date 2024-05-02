10 лет одесской трагедии: виновные до сих пор не наказаны

В тот день погибли 48 человек

Эти страшные кадры облетели мир ровно 10 лет назад. Одесская Хатынь. Пример бесчеловечной жестокости киевского режима. Трагедии предшествовал госпереворот. В стране началась тотальная украинизация, насаждение бандеровских идей, дискриминация по языковому признаку.

Одесситы верили, что смогут отстоять свои права. Но власть жестоко расправилась с несогласными - руками радикалов. Их организованно завезли в город. Озверевшая толпа напала на противников Евромайдана. Смела палаточный городок, избила мирных протестующих. Оставшихся активистов и случайных прохожих загнала в Дом профсоюзов, где заживо сожгла.

"Свободолюбивая русскоязычная Одесса была костью в горле режима, который во что бы то ни стало хотел поставить на колени жителей ненавистного ему города и утопить в крови любое сопротивление. Использованные нацистами методы продемонстрировали человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

В тот день погибли 48 человек, в том числе 7 женщин и ребенок. 250 получили увечья. Но это только по официальным данным. В их достоверности возникают сомнения. Вероятно, это число, которое просто невозможно было скрыть из-за обилия видеодоказательств. Спустя 10 лет виновные не наказаны. Так называемое расследование свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв.

"Есть масса свидетелей произошедшего, которые никуда не прятались и не прячутся. Есть запечатлённые на видео преступники, их лица. В конце концов – кадры состава преступления. Детальные. Страшные. Звериные. Каждая брошенная бутылка с зажигательной смесью, каждый фашистский выкрик сохранены и оцифрованы", - отметила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Сегодня власти пытаются переписать историю и культуру своей страны, вычёркивая из неё всё русское и российское, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Бойня в Одессе стала точкой невозврата, после которой испарились иллюзии относительно природы киевского режима.

Москва неоднократно призывала международное сообщество добиться беспристрастного расследования. Безрезультатно. Говоря о преступном бездействии Запада, британская газета Morning Star проводит параллель с началом гитлеровского террора:

"2 мая 1933 года, ровно 91 год назад, Гитлер подавил немецкое профсоюзное движение. Два этих мрачнейших эпизода европейской истории никогда не следует забывать. И они же должны заставить тех, кто всё ещё стремится поставлять оружие Украине, подумать дважды".

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью агентству ТАСС выразил уверенность, что преступников ждёт трибунал, аналогичный Нюрнбергскому процессу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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