Министр иностранных Украины упрекнул спонсоров

Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение. Под таким заголовком расходятся фотографии по западным соцсетям с выставки трофейной техники на Поклонной горе. Впрочем, зарубежные СМИ стараются этой темы избегать. Ведь еще недавно все они рассказывали о несокрушимости "Абрамсов", "Челленджеров" и "Леопардов". И вот они - пробитые и обгоревшие в одном ряду, да еще и в Москве. Редакция "Бильд" так обиделась, что разразилась статьей о том, как Владимир Путин буквально прогнул немецкие танки, унизительно согнув им пушки. Телеканал "Би-Би-Си" и вовсе отправил своего корреспондента на место позора, видимо, разведать обстановку.

Министр иностранных Украины дел вместо того, чтобы сказать "спасибо" за регулярную многомиллиардную помощь, решил ущипнуть спонсоров, которые с ней долго тянули.

"Мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях. Перед Западом встает теперь другой вопрос: если он не может быть достаточно эффективным в этой конкретной военной операции, то насколько эффективным он может быть, если вспыхнут другие войны?" - сказал Дмитрий Кулеба.

То есть Кулеба откровенно берет западных лидеров "на слабо". Особенно после планов США. Издание The American Conservative пишет, что администрация Байдена пытается гарантировать вечную войну на Украине. Именно в этом заключается цель двустороннего соглашения о безопасности сроком на 10 лет, которое сейчас обсуждают Вашингтон и Киев.

Ради этого спонсоры, кажется, готовы на все. После того, как посол Литвы в Швеции опубликовал в соцсетях пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил, что и ему можно. Глава латвийского МИДа, недавно гостившая в Киеве, говорит, что Запад практически благословил Киев.

На эту темнокожую даму Киев, впрочем, с легкостью потратил часть американской помощи. А создана она на базе искусственного интеллекта. Совсем не похожая на украинку, она станет официальным представителем МИДа. Вот так проходят первые майские дни на Украине. С началом весны тотальная мобилизация лишь усилилась.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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