Вашингтон блокирует членство Палестины в организации

Россия призывает к независимому расследованию в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи организации. Говоря об урегулировании кризиса, дипломат подчеркнул необходимость предоставления Палестине полноправного членства в ООН. Вот только заокеанских покровителей Израиля такая перспектива не устраивает.

Совбез ООН стал заложником ближневосточной политика США. Дело в том, что Вашингтон, пользуясь правом вето, раз за разом блокирует членство Палестины в организации. На последнем голосовании "за" были 12 стран, включая Россию, две воздержались.

Последние 12 лет Палестина имеет всего лишь статус государства-наблюдателя в ООН и не является полноправным членом.

Василий Небензя обратил также внимание на то, что с молчаливого согласия Соединённых Штатов Израиль игнорирует все решения ООН, направленные на прекращение огня. Чуть больше, чем за полгода противостояния в секторе Газа погибли 35 тысяч человек.

"Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", - заявил Небензя.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус прямо говорит, что вторжение еврейского государства в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Особенно учитывая, что соседи Палестины – Египет и Иордания – отказались принять беженцев. Видимо, по случайному стечению обстоятельств сразу после слов Нетаньяху в Израиль прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, предварительно побывав в уже упомянутой Иордании и Саудовской Аравии. Говорит, что операцию в Рафахе США не поддержат. Видимо, как они не поддерживали все действия Израиля до этого.

Время идёт. Гуманитарные конвои к лагерям беженцев проходят с задержками, заложники, взятые ХАМАС в плен, до сих пор не вернулись к своим семьям. Переговорный процесс явно зашёл в тупик. Следующее заседание ООН по Палестине состоится 10 мая.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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