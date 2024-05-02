Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дарины Изиляевой

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет об 11-летней Дарине Изиляевой. Девочка уже пять лет борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. За это время она перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии и две пересадки костного мозга. Лечение дало результат, но болезнь снова прогрессирует. И теперь вся надежда на новое лекарство, которое, по мнению врачей, поможет спасти ребёнка. Но необходимый препарат стоит очень дорого - почти три миллиона рублей. Родители в отчаянии - у многодетной семьи таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дарины. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

От болезненных уколов хочется выть белугой. Дарина закусывает губу. Терпит. Из-за постоянных капельниц на руках уже нет живого места. Чтобы утешить дочку, мама шепчет ласковые слова и крепко обнимает.

Все 5 лет, что девочка болеет, семья живёт как будто в другой реальности. Больница – второй дом. Осмотр врача – ежедневный и обязательный ритуал. До своих шести Дарина о такой жизни ничего не знала. Пышущая здоровьем девочка собиралась пойти в первый класс. Но внезапно поднялась температура, которую не могли сбить. Диагноз звучал как страшный приговор. Острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

"Я до сих пор плачу - не выдерживаю слёз. Я не могу", - говорит Наталья Изиляева, мама Дарины.

Тяжелейшее лечение шло больше года. Врачи провели трансплантацию костного мозга. Она помогла. Дарина вернулась к обычной жизни. Но через год случился рецидив. Снова курс высокодозной химиотерапии. Девочку выходили с трудом. Назначили ещё одну пересадку. Но не прошло и трех месяцев, как болезнь вернулась и стала ещё злее и опаснее. Дарина вновь оказалась вдали от семьи, между жизнью и смертью.

"Моя самая большая мечта - выздороветь и поехать домой к своим друзьям и с ними общаться", - сказала Дарина.

Дарина – самый младший, пятый ребенок в семье. По родным и большому домашнему хозяйству девочка очень тоскует. Но выздороветь пока никак не получается – болезнь не отступает.

"У Дарины есть поломка генетическая, которая ухудшает ответ на терапию. Есть специальные препараты, которые могут воздействовать на такие лейкозы. Требуется препарат, который будет воздействовать на эту мутацию", - пояснила Светлана Разумова, врач - детский онколог НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

Если опоздать и вовремя не начать лечение, которое требуется уже сейчас, спасти Дарину будет невозможно.

"Главное осложнение - это, конечно, невозможность вывести в ремиссию", - отметила Светлана Разумова.

Без срочной терапии острый лимфобластный лейкоз будет набирать силу. А Дарина – слабеть с каждым днем. Лекарство нужно незамедлительно. Вот только стоит оно баснословных денег – почти три миллиона рублей. Для многодетной семьи это огромная сумма, взять которую негде.

"Помогите, пожалуйста, добрые люди, собрать для моего ребёнка необходимую сумму. Пожалуйста. На этих препаратах только мы держимся", - говорит Наталья Изиляева.

Дарина рисует свою семью, друзей, любимых животных. Она мечтает начать ходить в школу, покататься с горки. И верит, что благодаря добрым людям она, наконец, победит смертельную болезнь и больше никогда не будет бояться.

"Я сильная девочка. Мне и папа так говорит. Всё будет хорошо", - говорит Дарина.

Ещё раз напомним - времени у Дарины очень мало. Смертельная болезнь быстро прогрессирует и оставляет всё меньше шансов. Врачи боятся пройти точку невозврата, когда спасти ребёнка будет невозможно. Начать терапию Дарине нужно как можно скорее! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Изиляевой, программа 1986

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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