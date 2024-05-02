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Российские войска ударили по военному порту в Очакове

09:46
  • четверг
  • 02 мая 2024

В нем швартуются катера ВСУ

Российские войска поразили военные объекты в Очакове (Николаевская область).

Прилет пришелся, в частности, по порту, где швартуются катера украинской армии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

Также ВС России ударили по зданию на побережье, где украинские военные проводят совещания.

Министерство обороны России пока эту информацию не комментировало.

Накануне российская армия атаковала туристические базы в Очакове, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.

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