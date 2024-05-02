Пентагон вновь обвинил Россию в разработке ядерного оружия для космоса

Россия подчеркивала беспочвенность таких обвинений

Россия работает над созданием нового спутника, который "мог бы нести ядерное устройство и представлять угрозу для всех других спутников". Такое заявление сделал помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб.

По утверждению американского чиновника, Москва якобы наряду с новым спутником, который "несет ядерное устройство", разрабатывает "противоспутниковый потенциал".

Пламб выразил встревоженность тем, что Россия может запустить в космос "оружие неизбирательного действия, не определяющее, какие спутники являются военными, гражданскими или коммерческими", сообщает "Интерфакс".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что никакой основы для диалога с США по стратегической стабильности в нынешних условиях не существует. Дипломат назвал абсурдными вбросы США о российском ядерном оружии, якобы размещаемом в космосе.

Российская делегация в ООН наложила вето на резолюцию США о неразмещении ядерного оружия в космосе. Спикер МИД России Мария Захарова пояснила, что Москва была вынуждена так поступить в связи с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы.

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