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Кулеба допустил "коммуникации с Россией" после саммита в Швейцарии

10:07
  • четверг
  • 02 мая 2024

Участвовать в саммите Россия не собирается

Целью июньской конференции в Швейцарии по Украине является создание коалиции стран с общими принципами и подходами. Такое заявление сделал в четверг, 2 мая, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Украинский министр не исключил, что после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", а "Россия может быть частью переговоров".

Политик объяснил это тем, что, "в конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", пишет Foreign Policy.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал бессмысленными попытки обсуждать мирное урегулирование по Украине на саммите в Швейцарии, на котором не будет России. Говоря о возможном принятии за основу на переговорах стамбульских договоренностей, пресс-секретарь президента отметил, что геополитическая ситуация сейчас сильно отличается.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что наша стране не станет принимать участие в планируемой Киевом швейцарской конференции. Она также отметила, что "формула мира Зеленского" — это "алхимия".

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Дмитрий Кулеба
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