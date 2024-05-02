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Второй информатор о дефектах Boeing умер в США

10:31
  • четверг
  • 02 мая 2024

Джошуа Дин скончался от некой инфекции

Осведомитель по расследованию о дефектах в продукции авиастроительной компании Boeing, в частности, авиалайнеров 737 MAX, Джошуа Дин скончался в США.

У мужчины, как пишет Seattle Times, была выявлена "неожиданно быстро развившаяся инфекция". При этом журналисты уверяют, что 45-летний Дин вел здоровый образ жизни.

В марте был найден мертвым в собственной машине 62-летний Джон Барнетт, который полжизни проработал в Boeing и неоднократно сообщал о нарушениях при производстве. Криминального следа в его смерти правоохранительные органы не выявили.

Boeing в последнее время часто попадает в сводки новостей по негативным поводам. В марте польскому президенту Анджею Дуде пришлось менять самолет при возвращении из США — детище Boeing сломалось.

В апреле у американского госсекретаря Энтони Блинкена во Франции сломался самолет производства Boeing. Это же воздушное судно в январе претерпело утечку кислорода.

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