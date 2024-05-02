Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Лента - символ воинской славы

В Госдуме предупредили россиян о штрафах и сроках за порчу георгиевской ленточки.

За публичную порчу символа воинской славы предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

Ленточку лучше всего носить на груди или не ниже уровня локтя. Не следует привязывать ее на сумках, на животных и снаружи автомобилей, но наказывать за это никто не будет.

"За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет", - отметила депутат.

Всероссийская акция "Георгиевская лента" проходит в России с 24 апреля по 9 мая. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы России.

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