ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

10:54
  • четверг
  • 02 мая 2024

Лента - символ воинской славы

В Госдуме предупредили россиян о штрафах и сроках за порчу георгиевской ленточки.

За публичную порчу символа воинской славы предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

Ленточку лучше всего носить на груди или не ниже уровня локтя. Не следует привязывать ее на сумках, на животных и снаружи автомобилей, но наказывать за это никто не будет.

"За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет", - отметила депутат.

Всероссийская акция "Георгиевская лента" проходит в России с 24 апреля по 9 мая. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Георгиевская ленточка
Георгиевская ленточка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.