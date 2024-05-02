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Агент СБУ получил срок за шпионаж в Запорожской области

10:58
  • четверг
  • 02 мая 2024

Он собирал данные о российской армии

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж и передачу данных о ВС России в Запорожской области. Об этом в четверг, 2 мая, рассказали в Федеральной службе безопасности.

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Как уточнили в российской спецслужбе, агент СБУ собирал информацию о ВС России и передавал ее своим украинским кураторам для последующего нанесения ударов по российским позициям, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления разведки украинского Минобороны. собирал сведения об объектах военной инфраструктуры региона, а затем передавал их киевскому режиму, прекрасно сознавая последствия своих действий.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Такая мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

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