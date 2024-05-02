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Собянин: Событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

10:50
  • четверг
  • 02 мая 2024

Туристов привлекают многочисленные фестивали

Мэр столицы Сергей Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве. По оценкам экспертов, событийный вид туризма привлечет в город более семи миллионов гостей.

"Столица обладает богатым культурным наследием, которое мы не только бережно храним, но и интегрируем в жизнь современного города. В наших планах — развитие проектов на культурных и исторических площадках Москвы. Например, расширим географию фестиваля "Усадьбы Москвы", объединяющего объекты культурного наследия города", — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Новыми точками притяжения станут тематические развлекательные кластеры для семей с детьми. Также туристов привлекают многочисленные фестивали, проходящие в столице.

Ранее Собянин рассказал, что туристическая отрасль в Москве стремительно развивается. К 2030 году на долю столицы придётся 35–40% от общего числа туристов в стране – более 50 миллионов человек.

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