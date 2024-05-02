Участки для более 40 многоквартирных домов поставлены на кадастровый учет с начала года

Отмежевана уже практически вся территория многоквартирной застройки

В первом квартале 2024 года Москва поставила на кадастровый учет участки для 44 многоквартирных домов.

Теперь собственники помещений в этих зданиях могут оформить землю в общую долевую собственность, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Придомовую территорию можно использовать по своему усмотрению: установить шлагбаум, возвести спортивные и детские площадки, а также организовать парковки и зоны отдыха.

Ефимов напомнил, что собственники обязаны обеспечить беспрепятственный доступ пожарных, полиции, скорой помощи и других других экстренных и оперативных служб города.

Как отметил руководитель департамента имущества Москвы Максим Гаман, в городе уже отмежевана практически вся территория многоквартирной жилой застройки. С 2019 года определены границы земельных участков площадью 8,7 тысячи гектаров, где расположены 3,7 тысячи многоквартирных домов.

Чтобы убедиться, что для интересующей территории утвержден проект межевания, нужно зайти на страницу столичного Департамента городского имущества на портале mos.ru в разделе "Документы". После этого следует обратиться в Департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ за счет города. После постановки земли на кадастровый учет собственник идет за регистрацией в Управление Росреестра по Москве.

"В Единый государственный реестр недвижимости запись вносится один раз и не содержит указания имен собственников помещений и размеров принадлежащих им долей", – пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Размер пошлины за регистрацию долевой собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме составляет 200 рублей.

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