Польша предложила Евросоюзу создать тяжелую бригаду быстрого реагирования

Речь идет о собственном европейском боевом подразделении

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил сформировать европейскую "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних с ЕС регионах без участия США.

Политик заявил, что это "дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации".

Сикорский привел в качестве примеров ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Соединенным Штатам, события на Балканах или в Северной Африке, сообщает ТАСС.

Ранее Сикорский заявлял, что в ЕС появится "Европейский легион". При этом политик подчеркивал, что разговоры о единой армии Евросоюза создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, но едва ли это когда-либо произойдет.

При этом эстонские власти уверяют, что европейские военные не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, находясь в окопах, — такой вариант уже исключен.

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