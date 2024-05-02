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Найденная в Москве граната оказалась учебной

11:43
  • четверг
  • 02 мая 2024

Никакой опасности для людей нет

Найденная возле жилого дома в Москве мина "Лепесток" — учебная, никакой опасности она не представляет. Об этом в четверг, 2 мая, рассказали в столичных оперативных службах.

Сотрудники компетентных служб прокомментировали сообщения о том, что на северо-западе Москвы на расстоянии 80 метров до жилых домов был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Во время проверки было установлено, что речь идет про учебную гранату, сообщает ТАСС.

При этом реальные мины "Лепесток", применяемые украинскими военными, представляют большую опасность. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта.

Особую роль в таких условиях играет работа российских саперов. Они обезвреживают или уничтожают прямо на месте противотанковые и противопехотные мины, установленные украинскими радикалами, обеспечивая безопасное продвижения ВС России и зачищая освобожденные земли.

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