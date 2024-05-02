Его примут власти Швейцарии

Конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Об этом в четверг, 2 мая, рассказали в правительстве Швейцарии.

Швейцарское правительство подтвердило, что Россия "на данном этапе" не была приглашена на конференцию по Украине, хотя приглашены свыше 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, "в конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", а потому после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", причем "Россия может быть частью переговоров".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит "станет показухой", участники которой "будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия". Россия не собирается принимать участие в этом действе.

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