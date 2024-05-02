Прослеживается единый подход

В теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и трагедии в одесском Доме профсоюзов прослеживается общий подход.

В обоих случаях преступники сначала атаковали людей, а затем устроили поджог, чтобы жертв было как можно больше, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Трагедия на Куликовом поле - одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима", - подчеркнул он.

За 10 лет киевская власть ничего не сделала для того, чтобы поймать организаторов и исполнителей преступления. Более того, причастные вошли в состав украинских официальных структур.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедший 22 марта 2024 года, унес жизни 145 человек, более 500 пострадали. Во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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