Пекин потребовал от Вашингтона прекратить "мегафонную дипломатию"

Китай отказался от новых переговоров по контролю над ядерным оружием после встречи в ноябре 2023 года. Об этом в среду, 1 мая, рассказал источник в Госдепартаменте США.

Как пишет Semafor, "КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты".

При этом представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США "должны прекратить свою мегафонную дипломатию". Он призвал ядерные державы значительно сократить арсеналы для продолжения дискуссии по контролю над вооружениями.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на обвинения с Запада, отмечал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе. Он подчеркнул, что страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем.

При этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс утверждал, что "ядерные риски растут" в том числе потому, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву.

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