ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин утвердил Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

12:47
  • четверг
  • 02 мая 2024

Такие поездки должны быть комфортными, заявил глава правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года.
Собянин рассказал о развитии туризма в Москве

Основные цели Концепции — создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и возможностей для строительства необходимой для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.

Мишустин подчеркнул, что туристические поездки по стране должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

1 апреля временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов рассказал президенту о развитии туризма в регионе. На Вологодчине стоит задача "обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично", поскольку это привлекает туристов в регион.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Девушка в отпуске
Девушка в отпуске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.