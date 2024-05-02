Кабмин утвердил Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

Такие поездки должны быть комфортными, заявил глава правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года.

Основные цели Концепции — создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и возможностей для строительства необходимой для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.

Мишустин подчеркнул, что туристические поездки по стране должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

1 апреля временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов рассказал президенту о развитии туризма в регионе. На Вологодчине стоит задача "обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично", поскольку это привлекает туристов в регион.

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