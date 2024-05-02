Юлиана Княжевская: Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Высота строения не превысит 20 метров

Новое здание возведут на западе столицы, в Очаково-Матвеевском, для Гостехнадзора. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров. Объект планируют разместить на западе города по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки", – отметила она.

Ранее было решено начать комплексное развитие территорий на юго-востоке столицы. Речь идет о пространстве, которое используется неэффективно. Работы пройдут на восьми участках около станции метро "Некрасовка".

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