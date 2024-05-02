Собянин: В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи

Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху. Так, работа МЦК в ночь с 4 на 5 мая будет продлена до двух часов ночи, отметил Собянин в своем Телеграм-канале.

"Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — "Кропоткинской" и "Бауманской" — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам", - отметил Собянин.

Работу продолжат 16 ночных маршрутов.

"Также 5, 12 и 14 мая "Мосгортранс" организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ", - говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании на Пасху. В ближайшие дни погода в столичном регионе резко изменится.

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