Собянин: В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи

Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху. Так, работа МЦК в ночь с 4 на 5 мая будет продлена до двух часов ночи, отметил Собянин в своем Телеграм-канале.
"Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — "Кропоткинской" и "Бауманской" — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам", - отметил Собянин.
Работу продолжат 16 ночных маршрутов.
"Также 5, 12 и 14 мая "Мосгортранс" организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ", - говорится в сообщении.
Ранее москвичей предупредили о резком похолодании на Пасху. В ближайшие дни погода в столичном регионе резко изменится.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"