Собянин: Обновление подвижного состава МЦД полностью завершится к концу 2025 года

100% подвижного состава на диаметрах будут новыми

На МЦД-4 начал курсировать обновленный поезд "Иволга". Это уже четвертая модель. Он изменился не только снаружи, но и внутри. Например, стало больше дверей и пассажирских мест. Старт движению мэр Москвы Сергей Собянин дал сегодня на станции "Нижегородская".

Самый новый поезд "Иволга-4" уже на линии Московского центрального диаметра. Первое, что обращает на себя внимание - обновленный дизайн и интерьер. Фронтальная часть маски поезда стала темнее и лаконичнее, а в салоне подголовники и поручни окрашены в цвет ежевики. Но, конечно, главное - новые технические характеристики.

"В четвертой модификации "Иволги" - уже реализованное увеличенное количество дверных проемов. Это будет особенно актуально в часы пик - при плотном движении электропоездов - более комфортная посадка и высадка пассажиров", - отметил Андрей Корешков, мастер вагоносборочного цеха по сбору "Иволги 4.0".

"Иволги" выпускает ведущий российский разработчик "Трансмашхолдинг". При создании четвертого поколения электропоездов учли пожелания и пассажиров, и машинистов. Поезд стал ещё комфортнее и безопаснее.

"Почти 2 года я работаю машинистом в ЦППК на МЦД. Мне довелось управлять всеми видами поездов компании, но больше всего впечатлила "Иволга 4.0" - это самый современный электропоезд", - рассказал машинист Александр Малков.

Поезд быстрее разгоняется и плавно останавливается. Теперь в вагонах три двери, к тому же, они более широкие, тамбуров нет. А значит пассажиры смогут заходить и выходить быстрее. Благодаря сквозному проходу можно перемещаться по всему поезду. Одним из первых на "Иволге 4" проехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что до конца года на МЦД поставят 53 современных поезда, в том числе 27 поездов "Иволга 4.0".

"На центральных диаметрах с момента запуска количество пассажиров увеличилось на 40%, а внутри города - в 2 раза. И, конечно, не последняя причина тому - качественный подвижной состав, который мы внедряем. Сегодня на МЦД-1, на МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав, на МЦД-3 будет закончен в этом году и на следующем году на МЦД-4. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми", - сообщил Собянин.

В новом поезде удобно и родителям с детьми в колясках, и маломобильным пассажирам. Возле каждого сидения - разъемы для проводов и столики с беспроводной зарядкой для телефонов. Поездка может стать даже своеобразной экскурсией для гостей города.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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