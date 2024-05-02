В Москву из Большой арктической экспедиции вернулись школьники и студенты

Они рассказали о впечатлениях

В минувшие выходные Сергей Собянин сообщил, что в столицу из Большой арктической экспедиции вернулись 14 школьников и студентов. В течение двух недель они осваивали территорию Крайнего Севера. Двигались в условиях 30-градусных морозов и создавали арктическую станцию на мысе Челюскин. Были и неожиданные встречи.

В глазах - счастье и восторг, а еще особый снежный загар. Эти ребята, в большинстве ещё школьники, всего несколько дней назад покорили мыс Челюскина.

Под предводительством Матвея Шпаро они прошли более 100 километров пешком по пути первых исследователей Арктики. А сейчас для них, прямо в аэропорту - цветы, шарики, большой белый медведь и плакаты с поздравлениями.

Попасть в экспедицию было не так просто. Кроме физической подготовки, важно было нарастить объемный багаж знаний, например, получить навыки плотника и электрика, а также иметь определенные личностные качества.

"Нужно было уметь принимать решения, уметь заботиться о своих товарищах, уметь поддерживать и уметь принимать помощь", - рассказал Матвей Шпаро.

Ежедневно школьники противостояли 30-градусному морозу и сильнейшему ветру. С утра до вечера они шли интервалами по 50 минут, между ними - только небольшие привалы.

Школьники сами готовили еду и ставили палатки, ввинчивая основание прямо в морской лед. А еще в походе их ждала неожиданная встреча.

"Мы увидели сразу двух медведей. Как мы поняли, это были медведица и ее медвежонок. Достаточно интересно было за ними наблюдать, потому что увидеть одного из самых опасных хищников планеты в его среде обитания - это действительно удивительное событие", - рассказал Матвей Литвак.

Больше всего, конечно, переживали родители юных путешественников. Они отпустили своих детей на целых две недели в суровые условия вечной мерзлоты. Да и узнать, как дела у ребенка, было сложно - не было ни сотовой связи, ни интернета. Однако один раз возможность поговорить и обменяться новостями все же была - специально для этого организовали телемост.

Для одних поездка в Арктику стала ярким путешествием, а для других - подготовкой к профессии. Среди школьников были будущие географы, археологи и геологи. И несмотря на трудности, они готовы покорить Крайний Север еще раз.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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