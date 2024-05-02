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В Москву из Большой арктической экспедиции вернулись школьники и студенты

15:07
  • четверг
  • 02 мая 2024

Они рассказали о впечатлениях

В минувшие выходные Сергей Собянин сообщил, что в столицу из Большой арктической экспедиции вернулись 14 школьников и студентов. В течение двух недель они осваивали территорию Крайнего Севера. Двигались в условиях 30-градусных морозов и создавали арктическую станцию на мысе Челюскин. Были и неожиданные встречи.

В глазах - счастье и восторг, а еще особый снежный загар. Эти ребята, в большинстве ещё школьники, всего несколько дней назад покорили мыс Челюскина.

Под предводительством Матвея Шпаро они прошли более 100 километров пешком по пути первых исследователей Арктики. А сейчас для них, прямо в аэропорту - цветы, шарики, большой белый медведь и плакаты с поздравлениями.

Попасть в экспедицию было не так просто. Кроме физической подготовки, важно было нарастить объемный багаж знаний, например, получить навыки плотника и электрика, а также иметь определенные личностные качества.

"Нужно было уметь принимать решения, уметь заботиться о своих товарищах, уметь поддерживать и уметь принимать помощь", - рассказал Матвей Шпаро.

Ежедневно школьники противостояли 30-градусному морозу и сильнейшему ветру. С утра до вечера они шли интервалами по 50 минут, между ними - только небольшие привалы.

Школьники сами готовили еду и ставили палатки, ввинчивая основание прямо в морской лед. А еще в походе их ждала неожиданная встреча.

"Мы увидели сразу двух медведей. Как мы поняли, это были медведица и ее медвежонок. Достаточно интересно было за ними наблюдать, потому что увидеть одного из самых опасных хищников планеты в его среде обитания - это действительно удивительное событие", - рассказал Матвей Литвак.

Больше всего, конечно, переживали родители юных путешественников. Они отпустили своих детей на целых две недели в суровые условия вечной мерзлоты. Да и узнать, как дела у ребенка, было сложно - не было ни сотовой связи, ни интернета. Однако один раз возможность поговорить и обменяться новостями все же была - специально для этого организовали телемост.

Для одних поездка в Арктику стала ярким путешествием, а для других - подготовкой к профессии. Среди школьников были будущие географы, археологи и геологи. И несмотря на трудности, они готовы покорить Крайний Север еще раз.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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Участники "Большой арктической экспедиции"
Участники "Большой арктической экспедиции"
Участники "Большой арктической экспедиции"
Участники "Большой арктической экспедиции"
Участники экспедиции "Большая арктическая экспедиция"
Участники экспедиции "Большая арктическая экспедиция"
Участники "Большой арктической экспедиции"
Участники "Большой арктической экспедиции"
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