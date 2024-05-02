Карманник в метро Москвы попал на камеры видеонаблюдения

Его быстро задержали

Меньше часа понадобилась столичным полицейским, чтобы найти и задержать карманника, который промышлял в метро.

На кадрах - момент преступления. Мужчина в красной олимпийке соединился с толпой и ловко вытащил телефон из плаща пассажирки на станции "Каховская" БКЛ. Далеко убежать ему всё же не удалось. Женщина практически сразу обнаружила пропажу и связалась с полицейскими.

Меньше чем через час злоумышленника остановили на переходе на станцию "Киевская". Отпираться было бесполезно - камеры наблюдения зафиксировали все.

"Смартфон изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице. Следственными органами Московской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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