Краснокнижные чибисы и зуйки решили гнездиться в Сколково

После зимовья на юге они несут яйца исключительно в Москве

Обитатели Сколково - исключительно высокого полёта. С одной стороны - уникальные технологии и научные достижения людей. С другой - виртуозные пируэты и желание плодиться и размножаться редких птиц. Кто бы мог подумать, что краснокнижные чибисы и зуйки будут гнездиться прямо под окнами технопарка. Сотрудники удивлены, насколько быстро растёт их популяция.

"Это связано, скорее, с местом обитания. Мы находимся на полянке, такой увлажнённый лужок. Здесь именно такие условия, в которых им удобно гнездоваться и выводить потомство", - пояснил Азамат Кунафин, начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Здесь действительно спокойно и сытно - насекомых в Сколково предостаточно. Специалисты департамента природопользования птиц охраняют и предупреждают: восторгаться ростом числа краснокнижных пернатых следует тихо, да еще и на приличном расстоянии. Поскольку именно сейчас у них время любви. И нежности.

"Когда начинается брачный период, самец зуйка малого обустраивает несколько норок. И когда самка уже согласится с ним завести потомство, они выбирают одну из лунок", - отметил Азамат Кунафин.

Сообразительные зуйки и смелые чибисы встречаются не только в Сколково, но и в столичных парках, включая Царицыно. Здесь в прошлом году побывало более 12 миллионов посетителей. Пернатым такая активность, похоже, по душе. Из 80 видов птиц как минимум 20 - краснокнижные!

"Даже при такой антропогенной нагрузке мы умудряемся сохранить ту естественную природу, что птицам здесь комфортно. И они остаются, они прилетают, и их популяция увеличивается", - рассказала Анна Пономарёва, заведующая сектором экологического воспитания музея-заповедника Царицыно.

Одной из главных причин, по которой краснокнижные пернатые каждую весну возвращаются из теплого Средиземноморья в Москву, является безопасность. С воронами, лисами и зайцами они давно нашли общий язык. Что касается венца природы - людей, то они стараются вести себя с птицами максимально деликатно. Если видят - у дороги чибис - направляют на него только объектив фотоаппарата.

В последнее время в столице можно встретить совсем уж экзотические экземпляры. "В Москве стало значительно больше появляться мандаринок. Это самые ярко окрашенные, самые красивые уточки, которые, наверное, существуют в мире", - отметил Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".

Посетители парков с гостями из Индокитая уже встречались. Сколковские чибисы с зуйками тоже не прочь расслабиться. Не зря после зимовья в Иране, Индии, Китае и Японии они несут яйца исключительно в Москве.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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