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В Москве ограничат движение транспорта в связи с репетицией Парада Победы

15:13
  • четверг
  • 02 мая 2024

До 19:00 закроют северную часть Садового кольца

Важная информация для автомобилистов. Сегодня в Москве будет ограничено движение транспорта в связи с репетицией Парада Победы.

Перекрывать дороги начнут уже в четверг днем. С половины пятого до семи вечера закроют северную часть Садового кольца. Волгоградский проспект и Таганскую площадь.

С половины шестого нельзя будет проехать по Тверской и Моховой улицам. А также по Тверскому бульвару и Большому Москворецкому мосту. Повторные ограничения начнутся с половины одиннадцатого вечера. Вновь закроют участок Садового кольца. А также Новый Арбат и Большой Каменный мост. Такие же ограничения запланированы на утро 5 мая.

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Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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