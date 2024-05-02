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"С точностью до наоборот": Песков ответил на обвинения Байдена в ксенофобии

12:54
  • четверг
  • 02 мая 2024

Это не Россия "гоняется за людьми конкретной национальности"

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия наряду с Китаем и Японией является ксенофобской страной, отражает реальность с точностью до наоборот. На это в четверг, 2 мая, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля поинтересовался, "разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности".

Песков также задал риторический вопрос о том, "разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру", а затем подчеркнул, что это делает не Россия, а "совсем другая страна", сообщает ТАСС.

Ранее политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что причиной процветающей на Западе русофобии является защита Россией традиционных ценностей.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отмечал, что главная и многолетняя цель НАТО одна — это ослабление России на всех уровнях. Отсюда и планомерное развитие, и подпитка в западном обществе русофобии.

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