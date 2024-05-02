Кремль прокомментировал отсутствие приглашения на саммит по Украине

Он состоится в июне в Швейцарии

Никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может. На это в четверг, 2 мая, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал заявление швейцарских властей о том, что на мирном саммите по Украине в Швейцарии могут собраться свыше 160 делегаций, но России приглашение не направляли.

Как отметил Песков, совершенно неясно, "что это за веха — вот эта вот мирная конференция". При этом "о какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России", если это "совершенно невозможно", цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, "в конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", а потому после конференции могут состояться "коммуникации с Россией", причем "Россия может быть частью переговоров".

СМИ писали, что президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо Владимиру Путину после его переизбрания на выборах в марте. В нем поднимались "несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России", однако конкретика неизвестна.

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