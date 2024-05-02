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Крупный склад загорелся на окраине Новосибирска

13:34
  • четверг
  • 02 мая 2024

Огнем объяты четыре квадратных метра

В Новосибирске горит склад на площади четыре тысячи квадратных метров.

ЧП произошло по адресу улица Станционная, 60/1 корпус 86 На месте работают более 50 специалистов и 16 единиц техники, сообщили в МЧС России. Дым виден даже из центра города.

Причины пожара пока не называются. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным ТАСС, в горящем здании находятся склад стройматериалов, металла, производственные цеха, столярная мастерская и другие компании.

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