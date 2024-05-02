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Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР

13:11
  • четверг
  • 02 мая 2024

Логистика ВСУ нарушена

Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной республике (ДНР).

Об этом в четверг, 2 мая, заявили в Минобороны России.

Взятие Бердычей позволит ВС России контролировать пути снабжения авдеевской группировки, ранее сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Освобождение населенного пункта позволит выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинской армии.

Кроме того, ВС России улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс, добавили в военном ведомстве. 

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