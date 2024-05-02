Глава Тульской области доложил Путину о ситуации в регионе

Повышение качества медицинской помощи в Тульской области, строительство университетского кампуса, решение кадрового вопроса и другие социально значимые темы обсудил сегодня Владимир Путин с губернатором региона Алексеем Дюминым.

В начале встречи, которая прошла в Кремле, Дюмин доложил президенту о мерах поддержки участников спецоперации. Им без очереди выдают жилищные сертификаты, помогают с образованием и трудоустройством. Защитникам родины компенсируют стоимость обучения в вузах и включают в региональный резерв управленцев. Тем, кто хочет заняться бизнесом, обеспечивают льготным финансированием. Глава государства обратил внимание на хорошие экономические показатели региона.

Путин: У вас впечатляющий рост промышленного производства, стройка растёт, хорошие показатели в целом. Как обстоят дела с одной из основных ваших социальных проблем – это расселение аварийки, движение есть?

Дюмин: Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы продолжили федеральную программу по расселению ветхого и аварийного жилья. Предыдущий этап мы завершили досрочно, и сейчас реализуется региональный проект, это свыше 900 миллионов рублей, и 230 семей мы уже переселили. Но потребность остаётся высокой, и нам нужно расселить порядка 300 тысяч квадратных метров. Работа ведётся, мы понимаем, как двигаться дальше.