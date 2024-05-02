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Песков призвал прислушаться к словам Медведчука о событиях в Одессе в 2014 году

13:56
  • четверг
  • 02 мая 2024

Украинский политик назвал организаторов этого преступления

Мнение украинского политика Виктора Медведчука об организаторах сожжения людей в Одессе в 2014 году крайне важно — его необходимо воспринимать максимально серьезно. На это в четверг, 2 мая, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Медведчук заявлял, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе исполнявшим тогда обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Спикер Кремля отметил, что Медведчук "был внутри этих событий, он все это видел изнутри", а потому "его описание чрезвычайно важно", сообщает ТАСС.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и трагедии в одесском Доме профсоюзов прослеживается общий подход. И в том, и в другом случае преступники сначала атаковали людей, а затем устроили поджог, чтобы жертв было как можно больше, указал политик.

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