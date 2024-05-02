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В России суд впервые оштрафовал блогера за кражу идеи для рилс

14:16
  • четверг
  • 02 мая 2024

Мужчина скопировал видеоролик "от и до"

Суд впервые вынес решение о штрафе в отношении блогера, который своровал идею для рилс (формат коротких вертикальных видео в социальной сети – прим.ред.).
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Как стало известно "360", девушка-риэлтор опубликовала видео о том, "что делать после погашения ипотеки" и набрала 11 миллионов просмотров. Ее подмосковный коллега вдохновился успехом и скопировал рилс "от и до".

"Это даже не просто идея — это было от и до ее произведение, человек даже раскадровку примерную сделал, даже жестикуляцию такую же", - рассказала юрист Дарина Лисецкая.

Блогер подала иск, потребовав компенсацию в 500 тысяч рублей. В суде ответчик не согласился с обвинением, но видео из своих социальных сетей удалил.

Суд признал нарушение интеллектуальных прав, но снизил сумму до 300 тысяч рублей. Истица удовлетворена решением и не собирается его обжаловать.

Адвокат девушки сообщила, что подобный кейс может стать первым не только в России, но и во всем мире. Однако не всегда суд может встать на сторону истца, все зависит от конкретного случая.

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